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17:08, 18 января 2024Мир

В Израиле заявили о неготовности жителей страны к переговорам с Палестиной

Президент Израиля Герцог: никто в стране не готов к переговорам с Палестиной

Фото: Amir Cohen / Reuters

Никто в Израиле в данный момент не готов к переговорам с Палестиной, все жители хотят избавиться от угроз стране. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог на Всемирном экономическом форуме, сообщает The Times of Israel.

Герцог заявил, что для всех жителей страны приоритетом является устранение угроз безопасности Израилю с юга и севера страны.

«Никто в здравом уме сейчас не хочет думать о том, какое будет решение по мирным соглашениям, потому что все хотят знать, могут ли нам обещать реальную безопасность в будущем. Каждый израильтянин хочет знать, что на него не нападут таким же образом (как 7 октября — прим. "Ленты.ру")», — подчеркнул политик.

Также израильский президент добавил, что после нападения палестинского движения ХАМАС жители страны утратили веру в мирные переговоры. При этом он отметил, что рано или поздно конфликт с Палестиной обязательно придется решить.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал взятие под контроль границы Газы с Египтом обязательным условием окончания действий против ХАМАС. Он отметил, что цель обязательно будет достигнута.

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      Юрий Леонов
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