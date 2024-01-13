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23:54, 13 января 2024Мир

Нетаньяху назвал одно из условий окончания военных действий в секторе Газа

Нетаньяху: Израиль не закончит войну без контроля над границей Газы с Египтом

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал взятие под контроль границы палестинского анклава с Египтом одним из обязательных условий окончания военных действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает ТАСС.

«Ясно, что мы не закончим войну, не закрыв эту дыру, поскольку в противном случае мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризуем Газу, а затем через эту дыру придут другие боевики, поступит новая военная техника, смертоносное оружие», — заявил он.

Израильский лидер отметил, что в настоящее время военные рассматривают несколько способов добиться выполнения данной задачи, уточнив, что цель обязательно будет достигнута.

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви рассказал об утверждении планов по продолжению боевых действий в секторе Газа, а также усилению военного давления на ХАМАС.

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      Марина Совина
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