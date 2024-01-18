Названо время окончания метели с нулевой видимостью в Москве

Сильные снегопады в столице прекратятся 19 января

Обрушившиеся на столичный регион сильные снегопады и метели продлятся до 19 января. Такое время в беседе с NEWS.ru назвала ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Осадки в виде снега и сильные порывы ветра в Москву принес теплый атмосферный фронт, объяснила специалист. Он также оказался причиной сильных порывов ветра. Погода сохранится до конца суток. В ночь на пятницу, 19 января, прогнозируется мокрый снег, не исключен гололед.

По оценкам синоптика, за четверг, 18 января, количество выпавшего снега достигнет 4-9 миллиметров. На протяжении сильных метелей видимость на дорогах может быть почти нулевая. Улучшится погода только днем 19 января. Позднякова указала, что в ночь на Крещение ожидается резкое потепление. Температура воздуха составит от минус 1 до минус 3 градусов.

Ранее москвичей предупредили о сильных заморозках с начала следующей недели. В ночь на понедельник, 22 января, прогнозируется похолодание до минус 23 градусов.