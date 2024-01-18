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00:44, 18 января 2024Наука и техника

Обнаружена связь между ночным светом и потерей зрения

JAMA Network Open: обнаружена связь между ночным светом и потерей зрения

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Ученые Медицинского колледжа Национального университета Чеджу в Южной Корее обнаружили, что высокий уровень ночного освещения связан с ускорением возрастной дегенерации желтого пятна, которая является основной причиной потери зрения у пожилых людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.

Исследователи проанализировали данные более чем 126 тысяч корейцев в возрасте 50 лет и старше. Около 4100 человек был поставлен диагноз макулярная дегенерация. Места проживания этих людей были сопоставлены со спутниковыми снимками, показывающими уровень освещенности в ночное время.

Оказалось, что у пожилых людей, живущих в городских районах с самым высоким уровнем искусственного освещения на открытом воздухе, вероятность развития макулярной дегенерации была в 2,17 раза выше, чем у людей, живущих в районах с самым низким уровнем искусственного освещения. В районах с небольшим уровнем ночного искусственного освещения риск повышался на 12 процентов.

Сторонние факторы — ожирение, курение и употребление алкоголя — также, по-видимому, усиливают связь между наружным освещением в ночное время и возрастной дегенерацией желтого пятна.

Авторы работы рекомендуют пациентам, обеспокоенным старением глаз, бросить курить, соблюдать сбалансированную диету с фруктами, овощами и продуктами с высоким содержанием антиоксидантов, а также носить солнечные очки, когда это возможно.

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      Александр Еникеев
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