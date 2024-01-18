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18:45, 18 января 2024Ценности

Новый образ жены Канье Уэста высмеяли в сети словами «наконец-то одета»

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Пользователи сети высмеяли новый образ жены американского рэпера Канье Уэста словами «наконец-то одета». Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Дизайнера Бьянку Цензори заметили в Лос-Анджелесе, когда она направлялась на деловую встречу. На размещенных снимках она запечатлена в бежевом комбинезоне, оформленном леопардовым принтом, и песочном тренче бренда Balenciaga. При этом модельер надела открытые черные сапоги марки Miu Miu.

Читатели портала не оценили наряд Цензори, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «В этот раз он позволил ей немного прикрыться», «Я почти не узнал ее в одежде», «Она выглядит нелепо. Тот, кто разработал эти сапоги, должен запереться в своей квартире и никуда не выходить», «Наряд подобран Канье как обычно», «Все, что она носит, отвратительно», — высказывались они.

Ранее британский психолог и писательница Кэролайн Мэйр посоветовала Цензори ходить топлес. Специалистка проанализировала выход в свет супруги музыканта, когда она привлекла внимание общественности нарядом, который состоял из бежевой юбки и крошечного бюстгальтера от бикини.

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      Мария Винар
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