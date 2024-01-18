Бывшую итальянскую виллу Нуреева конфисковали

Reuters: полиция изъяла бывшую итальянскую виллу Рудольфа Нуреева

Прокуратура города Салерно конфисковала бывшую итальянскую виллу легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева. Об этом пишет агентство Reuters.

Полиция изъяла гостиничный объект компании In Villas Veritas на крупнейшем острове архипелага Ли Галли. Причиной конфискации заявлено нарушение строительных норм. На курорте без согласования были построены бассейн, спа и вертолетная площадка.

Поместье на архипелаге, широко известном как «Русский остров», прежде принадлежало артисту балета Леониду Мясину, а затем было приобретено Рудольфом Нуреевым. Один из первых «невозвращенцев» проживал в этом доме до 1993 года. Впоследствии резиденция была выкуплена под элитный отель. Неделя проживания здесь стоит от 300 тысяч долларов. Территория архипелага входит в природный заповедник.

В 2010 году от усадьбы в окрестностях Нью-Йорка решил избавиться другой известный «невозвращенец», Михаил Барышников. Дом с шестью спальнями был построен в XIX веке на берегу реки Гудзон.