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15:25, 18 января 2024Россия

Онищенко предрек рост заболеваемости коронавирусом и гриппом

Онищенко заявил, что в России еще будет рост заболеваемости коронавирусом

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России будет идти рост заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ, однако резкие всплески не ожидаются. Об этом сообщил бывший главный санитарный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Конечно, рост будет... Подъем идет, но оснований для утверждения, что будут какие-то резкие пики, уже нет», — пояснил он.

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По его мнению, эпидемиологическая ситуация в стране в целом достаточно прогнозируемая. Рост заболеваемости в разных субъектах имеет разную степень интенсивности, на что влияет тщательность профилактических мероприятий. При этом крещенские купания, добавил Онищенко, не отразятся значимо на эпидситуации в стране.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России после праздников вырос уровень госпитализаций пациентов с COVID-19, гриппом и ОРВИ. «Настораживает, что выросло и число госпитализированных. Уровень госпитализации также вырос, но на 40 процентов. Это как раз говорит о том, что люди лечились дома, не обращались за медицинской помощью», — пояснила она.

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      Никита Абрамов
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