Роспотребнадзор сообщил о росте уровня госпитализаций при COVID-19 и гриппе

Попова: в России вырос уровень госпитализаций при COVID-19, гриппе и ОРВИ

В России после праздников вырос уровень госпитализаций пациентов с COVID-19, гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

«Настораживает, что выросло и число госпитализированных. Уровень госпитализации также вырос, но на 40 процента. Это как раз говорит о том, что люди лечились дома, не обращались за медицинской помощью», — пояснила она.

Попова также отметила, что коронавирус уступил место гриппу и респираторным вирусам.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили «Ленте.ру», что в России отмечается рост заболеваемости COVID-19. При этом преобладающим вариантом является омикрон-штамм. Помимо того, в стране отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ — 939 тысяч случаев.