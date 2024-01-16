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16:35, 16 января 2024Россия

В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

В России отмечается рост заболеваемости COVID-19, преобладающим вариантом является омикрон-штамм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

«Количество заболевших COVID-19 в РФ по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 12,6 процента и составило свыше 27 тысяч случаев. Преобладающим остается геновариант "омикрон"», — говорится в сообщении.

Помимо того, на второй неделе 2024 года в России отметили рост заболеваемости гриппом и ОРВИ — 939 тысяч случаев. Это на 78 процентов больше, чем на предыдущей неделе.

Ранее россиянам сообщили о начавшейся в стране тройной вирусной эпидемии, включающей грипп, ОРВИ и коронавирус. По данным «Известий», в основном распространяется штамм гриппа H3N2. По оценке специалистов, спад заболеваемости возможен в феврале-марте.

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      Никита Абрамов
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