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12:58, 9 января 2024Россия

В России началась тройная вирусная эпидемия

«Известия»: в РФ отметили рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

В России отметили рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева.

В материале издания указывалось, что уровень заболеваемости составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения, что выше базовой нормы на 83 процента.

Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что в России началась тройная вирусная эпидемия.

По их информации, сейчас в основном распространяется грипп А (H3N2). Специалисты предрекли возможный спад заболеваемости в феврале-марте.

В Роспотребнадзоре разъяснили, что за неделю 18–24 декабря 2023 года зараженность выросла еще на 5 процентов. НИИ гриппа имени Смородинцева заявлял о постепенном росте заболеваемости с начала ноября.

Ранее инфекционист Ирина Давыдова рассказала «Ленте.ру», что предпосылок для новой пандемии в 2024 году нет.

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      Анна Щербакова
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