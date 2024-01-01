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07:30, 1 января 2024Россия

Инфекционист рассказала о риске новых пандемий в 2024 году

Инфекционист Давыдова: предпосылок для новой пандемии в 2024 году нет

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На данный момент нет признаков, которые бы указывали на риск новой пандемии в 2024 году. Тем не менее важно помнить, что грипп и коронавирус активно мутируют, что потенциально может привести к неприятным последствиям. Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат медицинских наук, инфекционист Европейского Медицинского Центра Ирина Давыдова.

«На мой взгляд, на данный момент нет предпосылок к появлению и распространению новых пандемий, — сказала врач. — Коронавирус постепенно приобретает черты сезонной вирусной инфекции. Он стал протекать значительно легче и уже неотличим от обычного респираторного вирусного заболевания (ОРВЗ), которое характеризуется умеренным интоксикационным синдромом и поражением верхних дыхательных путей».

Инфекционист также предупредила, что Россия постепенно вступает в эпидемический период гриппа. Все чаще регистрируются штаммы А и В. Но тревожных знаков о возвращении «испанки» 1918-1919 года на данный момент нет.

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«К изменчивости вируса гриппа и регистрации новых штаммов в России относятся серьезно: ситуация тщательно анализируется и ведется строгий учет заболеваемости с идентификацией штаммов», — подчеркнула врач.

Именно вирусы гриппа и коронавируса, по словам Давыдовой, считаются наиболее изменчивыми. Сегодня только количество вариантов коронавируса SARS-CоV-2 превышает 1000 генетических линий.

«Также чрезвычайно склонен к мутациям вирус гриппа. Однако на данный момент мутаций, обуславливающих особенно тяжелое течение гриппа или коронавируса, не регистрируется», — заключила инфекционист.

Ранее генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заметил, что текущий сезон заболеваемости респираторными заболеваниями в России можно назвать беспокойным.

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