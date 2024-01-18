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15:11, 18 января 2024Россия

Оставившую одних сыновей-детсадовцев россиянку нашли под окнами многоэтажки

E1.ru: в Екатеринбурге 32-летнюю женщину нашли под окнами многоэтажного дома

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Екатеринбурге 32-летнюю женщину нашли под окнами многоэтажки на улице Белинского. В этот момент двое ее сыновей-детсадовцев оставались дома одни. Об этом рассказала порталу E1.ru мать россиянки.

Она отметила, что дочь спасти медикам не удалось.

«Вчера созванивались, внук старший по вечерам каждые полчаса звонит по видеосвязи. Вчера рассказывал, что они кушают блинчики, все было нормально», — поделилась пенсионерка.

Женщина сообщила, что дочь работала удаленно менеджером в частной компании. Кроме того, она увлекалась эзотерикой.

Пенсионерка подчеркнула, что после происшествия забрала внуков к себе в город Полевской.

Ранее в Новой Москве мать оставила четверых детей без присмотра и лишилась одного из них. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

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      Анна Щербакова
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