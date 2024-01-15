Москвичка оставила четверых детей в квартире и лишилась одного из них

В Новой Москве мать четверых детей оставила их одних, мальчика спасти не удалось

В Новой Москве мать оставила четверых детей без присмотра и лишилась одного из них. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram.

По данным надзорного ведомства, женщина на непродолжительное время оставила детей одних в квартире. Вернувшись, она нашла двухлетнего сына в ванной комнате без признаков жизни.

Спасти ребенка не удалось. Обстоятельства случившегося выясняются, назначена медицинская экспертиза. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее под Красноярском родители бросили детей в доме без электричества и уехали за границу. Об оставленных без присмотра детях полицейские узнали от соседей. Войдя в дом, они нашли четверых детей, старшему из которых было 15 лет. В комнатах не было света, дети не могли мыться и были ограничены в еде.