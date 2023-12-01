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13:49, 1 декабря 2023Россия

В России родители бросили детей в доме без электричества и уехали за границу

Под Красноярском родители бросили детей в доме без света и уехали за границу

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Красноярском крае родители бросили своих детей в доме без света и уехали за границу. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России в Telegram.

О том, что детей оставили дома без присмотра, полицейские узнали от соседей. Прибывшие на место сотрудники обнаружили в нем четырех детей, старшему из которых 15 лет. В комнатах нет света, отопление в доме печное. Дети не могли мыться, а еда имелась в ограниченном количестве. Старший брат из-за необходимости присматривать за младшими членами семьи был вынужден пропускать занятия.

Созвонившиеся с матерью детей полицейские выяснили, что она вместе с мужем и еще одним ребенком уехала в Абхазию, расстояние до которой от границ Красноярского края составляет более 3,5 тысячи километров. До возвращения родителей детей поместили в специализированное учреждение.

Ранее похожий случай произошел в Москве, где мать оставила детей без еды более чем на сутки в запертой квартире. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

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      Алан Босиков
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