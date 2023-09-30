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03:11, 30 сентября 2023Силовые структуры

Россиянка оставила двоих детей на сутки в закрытой квартире без еды

В Москве завели уголовное дело на оставившую малолетних детей без еды женщину

Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

Уголовное дело возбуждено Кузьминской межрайонной прокуратурой против матери двоих малолетних детей, которая оставила их более чем на сутки в закрытой квартире без еды и одежды. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В результате проверки установлено, что россиянка оставила своих малолетних детей в возрасте двух лет и одного года более чем на сутки одних в квартире дома на улице Маршала Еременко. Дети находились в запертой комнате без еды и одежды, дверь в комнату была заставлена с обратной стороны двумя пеноблоками. Сейчас они находятся в больнице.

В отношении женщины завели уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Ход и результаты расследования, а также соблюдение прав и законных интересов детей на контроле в прокуратуре.

В июле уголовное дело возбудили в отношении жительницы Минусинска Красноярского края, которая бросила в запертой квартире двух малолетних детей без еды и воды. Двухлетний мальчик и его годовалый брат просидели в квартире более семи часов. Когда дети начали плакать под дверью, соседи обратились в полицию.

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