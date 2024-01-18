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18:16, 18 января 2024Ценности

Папарацци сняли 42-летнюю Адриану Лиму без косметики на прогулке

Фото: Frederic Kern / Globallookpress.com

Папарацци сняли бразильскую супермодель Адриану Лиму без макияжа на прогулке в Лос-Анджелесе, США. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

На полученных кадрах 42-летняя манекенщица предстала в монохромном черном наряде. Так, она надела водолазку, фактурный двубортный пиджак, узкие джинсы и кроссовки. При этом бывший «ангел» Victoria's Secret завязала волосы в низкий хвост, в качестве украшений выбрала золотистые серьги-кольца и отказалась от косметики на лице.

Отмечается, что компанию знаменитости составил ее возлюбленный — 42-летний продюсер Андре Леммерс, который также предпочел черную одежду. Мужчину запечатлели в спортивных брюках, худи и бейсболке.

В декабре Адриана Лима снялась для обложки журнала Harper's Bazaar Arabia после обвинений в пластике. Манекенщица позировала в черном боди, перчатках в тон и плоской шляпе с широкими полями.

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      Алина Гостева
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