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13:53, 8 декабря 2023Ценности

42-летняя Адриана Лима снялась для обложки журнала после обвинений в пластике

Фото: Mattia Guolo / @adrianalima / Harper’s Bazaar

Бразильская супермодель Адриана Лима снялась для обложки журнала Harper's Bazaar Arabia после обвинений в пластике. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

На размещенном снимке 42-летняя манекенщица запечатлена в черном боди, левый рукав которого выполнен из прозрачной ткани и украшен кружевами. Кроме того, для образа она надела перчатки в тон, массивный браслет с сияющими камнями и плоскую шляпу с широкими полями. При этом визажисты сделали в макияже акцент на глаза, оформив черные графичные стрелки.

В новом номере Лима рассказала о возращении к работе с брендом Victoria’s Secret, материнстве, а также высказала свое отношение к негативным комментариям в соцсетях.

Ранее пользователи сети уличили Адриану Лиму в хирургических вмешательствах после посещения ею премьеры фильма «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» в Лос-Анджелесе, США. По их словам, внешность модели стала неузнаваемой.

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      Мария Винар
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