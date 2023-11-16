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14:24, 16 ноября 2023Ценности

42-летняя Адриана Лима показала лицо без макияжа после обвинений в пластике

Фото: @adrianalima

Бразильская супермодель Адриана Лима показала лицо без макияжа после обвинений в пластических операциях. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее 42-летняя манекенщица посетила премьеру фильма «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» в Лос-Анджелесе, США. Для выхода в свет она выбрала черно-красный наряд, который состоял из мини-платья с длинными рукавами, капроновых колготок и остроносых туфель на шпильках. При этом она распустила волосы, накрасила губы ярко-красной помадой и оформила брови в виде прямых линий, приподняв их внешние края.

В свою очередь пользователи сети отметили, что внешность модели стала неузнаваемой, и решили, что она прибегала к пластическим операциям. В ответ Лима поделилась снимком без косметики, отметив, что демонстрирует лицо уставшей многодетной матери, у которой, помимо детей, также три собаки.

В апреле сообщалось, что Адриана Лима вернулась к работе с брендом Victoria’s Secret. Марка опубликовала посвященный запуску духов Heavenly Eau de Parfum рекламный ролик, в котором приняла участие манекенщица.

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      Карина Черных
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