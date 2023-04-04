41-летняя Адриана Лима вернулась в модели Victoria’s Secret

41-летняя модель Адриана Лима приняла участие в рекламе духов бренда Victoria’s Secret

Бразильская супермодель Адриана Лима вернулась к работе с брендом Victoria’s Secret. Соответствующее сообщение появилось на странице компании в Isnatagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Марка опубликовала посвященный запуску духов Heavenly Eau de Parfum рекламный ролик, в котором приняла участие 41-летняя манекенщица. «Воссоединились, и это так хорошо», — гласит подпись.

В интервью изданию Cision знаменитость рассказала, что она рада снова работать с Victoria’s Secret. «Быть лицом этой культовой кампании и аромата — это нечто особенное (...). Было потрясающе снова быть на съемочной площадке со всеми, и мы отлично провели время», — отметила Лима.

В марте Адриана Лима появилась на публике через семь месяцев после третьих родов и подверглась критике в сети. Знаменитость посетила премьеру фильма Air в Лос-Анджелесе вместе с возлюбленным, продюсером Андре Леммерсем. Модель вышла в свет в облегающем ярко-красном платье итальянского бренда Dolce & Gabbana за 2250 фунтов стерлингов (212 тысяч рублей). Поклонники осудили внешний вид и фигуру Лимы, отметив, что она набрала лишние килограммы.