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03:00, 18 января 2024Россия

Патриарх Кирилл лишил сана критиковавшего СВО архимандрита

Патриарх Кирилл лишил сана архимандрита Кирилла, выступившего против СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил архимандрита Кирилла (Говоруна) священного сана. Об этом сообщила Московская епархия Русской православной церкви (РПЦ).

Поясняется, что основанием для извержения из сана стало «нарушение 25-го правила Святых Апостолов». По нему, такое наказание полагается священнослужителю за блудодеяние, клятвопреступление или воровство.

ТАСС поясняет, что архимандрит Кирилл стал одним из составителей декларации с критикой концепции Русского мира и спецоперации (СВО) на Украине. Тогда в РПЦ указали, что этот чисто политический документ не имеет ничего общего с подлинным христианством.

В апреле 3023 года патриарх Кирилл подписал указ о лишении священного сана богослова, православного публициста и миссионера Андрея Кураева. Решение было принято еще в декабре 2020 года, но на него был наложен мораторий. Причиной решения об извержении из сана стало опубликованное в блоге Кураева оскорбление не сумевшего излечиться от коронавируса протоиерея Александра Агейкина и «признаки хулы на церковь».

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      Марина Совина
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