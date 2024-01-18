Плюс-сайз-звезда «Эйфории» снялась без бюстгальтера

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра поделилась снимками в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» снялась в белом топе с глубоким декольте и черном костюме, состоящий из расклешенных брюк и кофты. При этом на размещенных кадрах видно, что девушка позирует перед камерой без бюстгальтера.

Поклонники оценили фотосессию знаменитости в комментариях под постом, который набрал более 566 тысяч лайков. «Ты выглядишь слишком хорошо», «Какая горячая Барби», «Богиня», «Шикарная девушка», «Красотка», — высказывались они.

В декабре еще одна звезда «Эйфории», американская актриса Сидни Суини показала фото в откровенном наряде. Тогда знаменитость разместила снимок, на котором примерила ярко-красное мини-платье на широких бретелях. При этом она продемонстрировала частично обнаженную грудь, поскольку отказалась от нижнего белья.