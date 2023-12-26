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19:44, 26 декабря 2023Ценности

Звезда «Эйфории» показала глубокое декольте на фото

Фото: @sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини в откровенном образе показала глубокое декольте на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» разместила снимок, на котором примерила ярко-красное мини-платье на широких бретелях. При этом она продемонстрировала частично обнаженную грудь, отказавшись от бюстгальтера.

Кроме того, знаменитость распустила уложенные в крупные локоны длинные светлые волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве обуви она выбрала черные туфли с открытым носом.

Ранее в декабре звезда «Эйфории» Сидни Суини опубликовала фото в бикини на яхте. На размещенном фото девушка запечатлена лежащей на палубе яхты в желтом раздельном купальнике.

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      Екатерина Ештокина
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