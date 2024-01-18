Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:56, 18 января 2024Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех регионах страны

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал об угрозе с воздуха прозвучал в подконтрольной Киеву части Донецкой области, далее тревога распространилась на все регионы в течение десяти минут.

В ночь на 18 января Украина атаковала беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Ленинградскую область. Дрон был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Беспилотник был начинен тремя килограммами взрывчатки. По данным Telegram-канала Shot, Киев хотел нанести удар по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге. Его остатки были найдены на территории АО «Петербургский нефтеналивной терминал».

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пакистан ударил по Ирану. Как ядерная держава Ближнего Востока ответила на обстрелы своей территории?

      На Украине раскритиковали Канаду за задержку поставок вооружения

      В России предъявили обвинения участвующим в качестве наемников в СВО иностранцам

      Стало известно о ликвидации кулинарной компании телеведущей Высоцкой

      Водитель трамвая выставил 9-летнего россиянина на мороз из-за блокировки карты

      Экс-министра финансов и экс-главу Нацбанка Украины заочно обвинили в России

      В Москве взвинтились цены на один вид жилья

      Первая ракетка России Касаткина вылетела с Australian Open

      Возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась топлес

      На Украине заявили о полной разблокировке движения на границе с Польшей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше