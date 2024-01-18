По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех регионах страны

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал об угрозе с воздуха прозвучал в подконтрольной Киеву части Донецкой области, далее тревога распространилась на все регионы в течение десяти минут.

В ночь на 18 января Украина атаковала беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Ленинградскую область. Дрон был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Беспилотник был начинен тремя килограммами взрывчатки. По данным Telegram-канала Shot, Киев хотел нанести удар по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге. Его остатки были найдены на территории АО «Петербургский нефтеналивной терминал».