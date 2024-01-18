Подполье Николаева сообщило о ликвидации кураторов РДК в Харькове

РИА Новости: в Харькове уничтожены наемники ВСУ, курировавшие запрещенный РДК

В результате удара Вооруженных сил (ВС) России в Харькове были ликвидированы кураторы «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора подполья Николаева Сергея Лебедева.

«Народ там (в пораженном здании — прим. «Ленты.ру») крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно неизвестно. Но там однозначно были те, кто курирует РДК. Они иностранцы», — рассказал он.

Лебедев также отметил, что на одной улице с попавшим под удар зданием с наемниками находился военкомат.

Ранее Минобороны сообщило, что вечером 16 января Российская армия нанесла удар высокоточным оружием по лагерю иностранных наемников Вооруженных сил Украины в Харькове. В результате атаки здание было полностью разрушено.