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13:15, 18 января 2024Бывший СССР

Подполье Николаева сообщило о ликвидации кураторов РДК в Харькове

РИА Новости: в Харькове уничтожены наемники ВСУ, курировавшие запрещенный РДК

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В результате удара Вооруженных сил (ВС) России в Харькове были ликвидированы кураторы «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора подполья Николаева Сергея Лебедева.

«Народ там (в пораженном здании — прим. «Ленты.ру») крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно неизвестно. Но там однозначно были те, кто курирует РДК. Они иностранцы», — рассказал он.

Лебедев также отметил, что на одной улице с попавшим под удар зданием с наемниками находился военкомат.

Ранее Минобороны сообщило, что вечером 16 января Российская армия нанесла удар высокоточным оружием по лагерю иностранных наемников Вооруженных сил Украины в Харькове. В результате атаки здание было полностью разрушено.

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      Александр Курбатов
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