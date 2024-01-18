Заработавшая пять миллиардов рублей порномодель пожаловалась на минусы профессии

Порномодель посоветовала девушкам отказаться от ее профессии

Порномодель-стримерша поделилась минусами своей профессии. Об этом пишет Business Insider.

Модель для взрослых и одна из самых популярных стримерш Амурант, чье настоящее имя Кэйтлин Сирагуса, посоветовала обычным девушкам отказаться от создания порноконтента. Это произошло после публикации видео YouTube-блогера Optimus, в котором он восхищался тем, как много Амурант зарабатывает на «грустных мужчинах».

В ответ девушка сказала, что Optimus «не может даже представить все подводные камни» такой работы. По словам Амурант, начинать вести OnlyFans сейчас стоит только тем, у кого уже есть подписчики и фанаты в социальных сетях или на других платформах. Кроме того, попытка попробовать карьеру порномодели может привести к потере основной работы и ухудшению отношений с родными, которые с большой вероятностью негативно отнесутся к подобному выбору.

Амурант при этом входит в 0,01 процента самых популярных моделей OnlyFans. С 2020 года она в общей сложности заработала 57 миллионов долларов (около пяти миллиардов рублей). В 2023 году девушка получила 15 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей) за стримы, на которых спала. Амурант начинала с геймерских стримов, но вскоре стала создавать порноконтент.

Ранее порномодель из Великобритании призналась, что эротический контент помог ей заработать на приют для животных. По ее словам, на одну только ограду у нее ушло около 60 тысяч фунтов стерлингов.