Порномодель основала приют для животных благодаря своей груди

Порномодель из Великобритании призналась, что эротический контент помог ей заработать на приют для животных. Об этом она рассказала изданию Daily Mail.

44-летняя Джоди Маршал в последние годы отошла от шоу-бизнеса и целиком сосредоточилась на работе над собственным приютом для животных Fripps Farm в графстве Эссекс. Кроме того, она занимается помощью центру для брошенных рептилий The Dragon Shelter.

В интервью Daily Mail она сообщила, что открытие приюта — очень затратное дело. По ее словам, на одну только ограду у нее ушло около 60 тысяч фунтов стерлингов (примерно 6,9 миллиона рублей). Нужную сумму она заработала благодаря собственной груди, которую демонстрировала подписчикам на платформе OnlyFans. Эротический контент также помогает ей выплачивать зарплату сотрудникам приюта.

Теперь Маршал зарегистрировала приют как компанию общественных интересов. При такой форме организация может собирать пожертвования, так что теперь женщине не нужно целиком спонсировать приют. К тому же, когда Маршал рассказала о приюте подписчикам, она с легкостью за вечер собрала около 20 тысяч фунтов в виде пожертвований (2,3 миллиона рублей).

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