Предсказано будущее арендных цен на жилье в Москве

Эксперт Балакин: снижения цен на аренду жилья в столице ждать не стоит

В ближайшем будущем не стоит ждать снижения цен на аренду жилья в Москве. Об этом «Российской газете» рассказал управляющий партнер Trust Realty Алексей Балакин.

Он напомнил, что за год арендные ставки на однокомнатные и двухкомнатные квартиры выросли на 25-30 и 40-42 процентов соответственно. Таким образом снять однокомнатную квартиру в столице сейчас можно в среднем за 55 тысяч рублей, а двухкомнатную — почти за 100 тысяч рублей.

Этот скачок в большей степени связан со скромным ростом нового жилищного строительства и переездом россиян в крупные города, а также с возвращением сотрудников из-за границы и отказом многих работодателей от дистанционной работы, уверен Балакин.

В ответ на тенденцию роста ставок аренды многие начали соглашаться снять квартиру в удаленных районах — Некрасовке, Кузьминках, Новогиреево, Теплом Стане и Лосиноостровском районе.

Ранее стало известно, что в России в декабре 2023 года и январе 2024-го спрос на приобретение жилья в складчину вырос в четыре раза. Такие покупки в основном совершают без привлечения ипотеки. Чаще всего приобретенное жилье сдают в аренду сторонним арендаторам, а после перепродают долю второму собственнику.