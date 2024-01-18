Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:49, 18 января 2024Среда обитания

Предсказано будущее арендных цен на жилье в Москве

Эксперт Балакин: снижения цен на аренду жилья в столице ждать не стоит

Фото: Александр Легки / Globallookpress.com

В ближайшем будущем не стоит ждать снижения цен на аренду жилья в Москве. Об этом «Российской газете» рассказал управляющий партнер Trust Realty Алексей Балакин.

Он напомнил, что за год арендные ставки на однокомнатные и двухкомнатные квартиры выросли на 25-30 и 40-42 процентов соответственно. Таким образом снять однокомнатную квартиру в столице сейчас можно в среднем за 55 тысяч рублей, а двухкомнатную — почти за 100 тысяч рублей.

Этот скачок в большей степени связан со скромным ростом нового жилищного строительства и переездом россиян в крупные города, а также с возвращением сотрудников из-за границы и отказом многих работодателей от дистанционной работы, уверен Балакин.

В ответ на тенденцию роста ставок аренды многие начали соглашаться снять квартиру в удаленных районах — Некрасовке, Кузьминках, Новогиреево, Теплом Стане и Лосиноостровском районе.

Ранее стало известно, что в России в декабре 2023 года и январе 2024-го спрос на приобретение жилья в складчину вырос в четыре раза. Такие покупки в основном совершают без привлечения ипотеки. Чаще всего приобретенное жилье сдают в аренду сторонним арендаторам, а после перепродают долю второму собственнику.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге и Ленинградской области отразили атаку дронов ВСУ. Что известно о последствиях налета?

      В Совфеде объяснили первую с начала СВО попытку ВСУ атаковать Ленобласть

      Раскрыта польза богатой растительным белком пищи

      Китай начал активнее закупать российскую нефть после снижения цен

      Стало известно об отставке проработавшего в ФСБ 20 лет генерала

      Трамп пообещал защитить американцев от цифрового доллара

      Россиянка выбила с Australian Open третью ракетку мира

      Оставившую одних сыновей-детсадовцев россиянку нашли под окнами многоэтажки

      Отдыхать за границей в 2024 году станет дешевле

      МИД Украины упрекнул Запад в продаже России военных запчастей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше