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18:43, 15 января 2024Среда обитания

Россияне бросились покупать квартиры в складчину

В России в четыре раза вырос спрос на покупку квартир в складчину

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Россияне бросились покупать квартиры в складчину — в декабре 2023 года и январе 2024-го спрос на подобные сделки с жильем вырос в четыре раза. Такие данные приводят эксперты компании «БЕСТ-Новострой» в своем исследовании, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалистов, покупки недвижимости в складчину совершают в основном без привлечения ипотеки. Чаще всего приобретенное жилье сдают в аренду сторонним арендаторам, а после — перепродают долю второму собственнику.

Рост популярности подобных сделок связан с ужесточением правил выдачи ипотеки — ростом ставок, увеличением первоначального взноса по льготным программам, рассказала управляющий партнер bnMAP, основатель компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

«Теперь некоторым покупателям зачастую проще объединиться для покупки недвижимости, чем обслуживать дорогой ипотечный кредит. Заинтересованность в таких сделках характерна для периодов, когда иные механизмы недоступны, а цены слишком высокие для отдельно взятого покупателя», — пояснила эксперт.

В Москве и области для совместных покупок чаще всего выбирают двухкомнатные квартиры — на них приходится 69 процентов спроса. На долю однокомнатных и трехкомнатных квартир приходится 25 и 6 процентов спроса соответственно. Популярность «двушек» закономерна — так у каждого собственника формально будет по комнате.

Осенью 2023 года жители Москвы бросились снимать квартиры в складчину. Причиной стала нехватка бюджетных предложений на рынке аренды жилья.

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      Нина Ташевская
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