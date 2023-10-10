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15:01, 10 октября 2023Среда обитания

Жители Москвы полюбили коммунальный быт

Нехватка дешевых квартир вынудила жителей Москвы чаще снимать жилье в складчину

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Осенью 2023 года жители Москвы полюбили коммунальный быт — из-за нехватки бюджетных предложений на рынке столичные арендаторы стали чаще снимать жилье в складчину. Об этом рассказали аналитики компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

Риелторы отметили, что в сентябре и октябре текущего года спрос на аренду оказался на 70 процентов выше, чем в аналогичный период 2022-го. При этом спрос на дешевые квартиры в пять раз превысил предложение. На этом фоне выросло число заявок на совместную аренду жилья — в 2023 году их оказалось на треть больше, чем годом ранее.

Большинство желающих снимать квартиру в складчину — приехавшие в столицу на заработки, преимущественно из стран СНГ (70 процентов). Еще 20 процентов приходится на студентов и молодых специалистов, а 10 процентов — на москвичей, желающих заработать на сдаче собственного жилья.

В «Инком-Недвижимости» подчеркнули, что коллективная аренда может быть выгодна и для арендодателей. Во-первых, можно поставить цену на 10-15 процентов выше. Во-вторых, в массовом сегменте сложно найти одного человека или семью, который захочет снимать многокомнатную квартиру.

Ранее россиянам назвали города России с самыми дешевыми квартирами для аренды. Лидерами рейтинга стали Брянск и Киров — там снять жилье можно в среднем за 14 тысяч рублей в месяц. На втором месте в списке российских городов с самым дешевым жильем для аренды оказался Ярославль с показателем в 16,5 тысячи рублей в месяц. Тройку замкнули Ульяновск и Ижевск, где снять квартиру в среднем можно за 17 тысяч рублей.

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    Нина Ташевская
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