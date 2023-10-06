Названы города России с самыми дешевыми квартирами для аренды

Дешевле всего в России квартиру можно арендовать в Брянске и Кирове

Дешевле всего по итогам третьего квартала 2023 года снять квартиру можно было в Кирове и Брянске. Города России с самым дешевым жильем для аренды со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито Недвижимость» назвало агентство РИА Новости.

По информации экспертов, средняя цена съемной квартиры в Брянске и Кирове составила 14 тысяч рублей, при этом «однушки» стоили 12 и 13 тысяч рублей в месяц соответственно. На втором месте в списке российских городов с самым дешевым жильем для аренды оказался Ярославль с показателем в 16,5 тысячи рублей в месяц. Тройку замкнули Ульяновск и Ижевск, где снять квартиру в среднем можно за 17 тысяч рублей. Кроме того, дешевое жилье обнаружили в Рязани и Саратове — там аренда недвижимости в среднем обойдется в 18 тысяч рублей за месяц. В тройку городов с самыми дорогими съемными квартирами вошли Москва, Сочи и Петербург с показателями в 70 тысяч, 50 тысяч и 33 тысячи рублей соответственно.

Специалисты отметили, что за год средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России увеличилась на 13 процентов, до 26 тысяч рублей в месяц. Сильнее всего среди всех типов квартир подорожали студии — на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. «Двушки» и «однушки» прибавили в цене 11 и 10 процентов соответственно. Цена аренды «трешек» не изменилась, а у многокомнатного жилья — напротив, снизилась на 10 процентов.

В октябре стало известно, что в третьем квартале 2023 года россияне бросились арендовать студии — интерес к этому виду съемных квартир вырос на 51 процент.