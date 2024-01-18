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15:53, 18 января 2024Культура

Пропавшую из Третьяковской галереи старинную фотографию нашли на аукционе

Старинная фотография, пропавшая из Третьяковской галереи, найдена на аукционе

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Старинную фотографию 1930-х годов, которая пропала из Государственной Третьяковской галереи, нашли на аукционе Клуба коллекционеров графики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

Именно на аукционе фотографию, которая являлась одним из лотов на торгах, обнаружили сотрудники галереи. Ценность, которая была представлена в единственном экземпляре, исчезла в тот период, когда музей работал в режиме библиотеки и выдавал отпечатки на дом.

«На фотографии 1930-х годов изображена картина XVIII века по мотивам известного произведения Георга Гроота "Портрет Елизаветы Петровны на коне с арапчонком"», — отметили в пресс-службе Третьяковской галереи.

На аукционе Клуба коллекционеров графики кадр оказался, пройдя десятки владельцев. Как только в организации узнали о происхождении фото, его сразу же вернули в галерею. Представители музея выразили благодарность аукциону в содействии в возвращении ценности.

Автором работы был неизвестный крепостной художник.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Геннадий Попов оценил появившиеся кадры и информацию о доставке иконы «Троица» в храм Христа Спасителя.

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      Анастасия Астахова
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