Искусствовед оценил доставку «Троицы» Рублева в храм фразой «плохо кончится»

Попов: перевозка «Троицы» в храм прошла при чрезмерно низкой температуре

Заместитель директора по научной работе Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Геннадий Попов оценил появившиеся кадры и информацию о доставке иконы «Троица» в храм Христа Спасителя. Его комментарий публикует РБК.

По словам профессора, перевозка иконы осуществлялась при чрезмерно низкой температуре воздуха. Кроме того, в данный момент она находится на витрине, где не могут соблюдаться необходимые температурно-влажностные условия. Данные аспекты могут негативно сказаться на состоянии святыни, отметил эксперт.

«Существует понятие исчерпанности запаса прочности, к которому надо относиться очень серьезно и предусмотрительно. Дерево всегда реагирует на внешние изменения. Если перекатывать икону с места на место — это плохо кончится. Надо найти место для "Троицы" и угомониться», — пояснил искусствовед.

Источник издания, знакомый с процессом организации перевозки, также заявил, что размещение иконы в храме проходило в «полевых условиях», которые не соответствовали рекомендациям о правилах реставрации подобных памятников.

«Это были обычные козлы, на которые сверху горизонтально положили доску, обернутую чем-то мягким. На нее была положена икона, и на этом приходилось работать реставраторам. В нормальных условиях это должно быть сделано в мастерской, где есть климат, оборудование, статичный стол и так далее», — указал источник.

Ранее в январе сообщалось, что в храм Христа Спасителя в Москве привезли икону «Троица» Андрея Рублева, которая будет находиться в соборе на время празднования Рождества. Известно, что она была помещена в специальный киот и установлена у правого клироса храма.

Икона доставлена из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.

В мае прошлого года «Троица» была передана РПЦ, с 1929 года она хранилась в Третьяковской галерее.