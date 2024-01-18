Работодатели назвали ценные качества возрастных сотрудников
Российские работодатели ценят возрастных сотрудников за такие качества, как ответственность и большой опыт. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по подбору персонала «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
По мнению большинства респондентов (67 процентов), соискатели в возрасте старше 55 лет отличаются заинтересованностью в долгой работе на новом месте. Также компании выделили ответственное отношение к работе таких кандидатов (66 процентов) и их богатый опыт работы (68 процентов).
Еще 55 процентов российских предпринимателей отмечают соответствие зарплатных ожиданий возрастных работников, 53 процента упомянули готовность опытных сотрудников стать наставниками для более молодых коллег. Также представители компаний называли в ряду преимуществ высокий уровень квалификации (50 процентов), спокойствие и размеренность (24 процента) и авторитет соискателей старшего возраста.
Отмечали опрошенные и отрицательные качества возрастных соискателей. Наиболее часто упоминались риск не справиться с высоким рабочим темпом (78 процентов), низкий уровень знаний современных технологий (70 процентов) и консерватизм при обучении новым задачам (70 процентов).
Четверть работодателей (26 процентов) предпочли более молодого кандидата из-за опасений, что возрастной коллега может не сработаться с коллективом, а 14 процентов назвали причиной высокие ожидания по оплате труда.
Исследование было проведено в декабре 2023 года. В опросе «Работы.ру» приняли участие более 350 представителей российских компаний — руководители, HR-специалисты и рекрутеры из всех округов страны.
Ранее стало известно, что в начале 2024 года в России резко увеличились зарплаты, предлагаемые работодателями кандидатам без опыта. В январе средняя предлагаемая оплата труда таких специалистов выросла на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в 2023 году компании готовы были платить неопытным сотрудникам в среднем 56 019 рублей в месяц, то сейчас эта сумма увеличилась до 82 109 рублей.