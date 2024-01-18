Раскрыта схема обмана желающих задержаться на Бали россиян

Мошенники в соцсетях взяли деньги с россиянки за бизнес-визу на Бали и пропали

Мошенники в соцсетях пообещали помочь россиянке с бизнес-визой на Бали, взяли с нее деньги и пропали. Схему обмана желающих задержаться на индонезийском острове соотечественников раскрыл портал TourDom.

Туристка призналась, что она опубликовала пост в балийском чате, после чего несколько человек порекомендовали ей компанию с ником Love, которая якобы помогает с оформлением бизнес-виз. Россиянка созвонилась с представителем компании Евгенией, которая поделилась с ней деталями процедуры и попросила перевести деньги за работу.

По данным издания, через некоторое время после того, как путешественница сделала перевод, неизвестный мужчина по имени Сергей написал ей, что Евгения попала в аварию. После этого аккаунты участников мошеннической схемы были заблокированы, а переписки — удалены.

Бизнес-виза на Бали дает право находиться на острове до 180 дней, в отличие от обычной визы, которая выдается на 30 дней.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали обманывать россиян на Бали, предлагая им оформить медицинскую страховку на выгодных условиях. Получив денежный перевод, мошенники перестают выходить на связь.

