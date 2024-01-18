Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:25, 18 января 2024Путешествия

Раскрыта схема обмана желающих задержаться на Бали россиян

Мошенники в соцсетях взяли деньги с россиянки за бизнес-визу на Бали и пропали
СюжетВизы в Европу:

Фото: Cassie Gallegos / Unsplash

Мошенники в соцсетях пообещали помочь россиянке с бизнес-визой на Бали, взяли с нее деньги и пропали. Схему обмана желающих задержаться на индонезийском острове соотечественников раскрыл портал TourDom.

Туристка призналась, что она опубликовала пост в балийском чате, после чего несколько человек порекомендовали ей компанию с ником Love, которая якобы помогает с оформлением бизнес-виз. Россиянка созвонилась с представителем компании Евгенией, которая поделилась с ней деталями процедуры и попросила перевести деньги за работу.

Материалы по теме:
Россияне теряют миллионы на отдыхе из-за мошенников. Как не попасться на удочку аферистов и сохранить деньги в поездке?
Россияне теряют миллионы на отдыхе из-за мошенников.Как не попасться на удочку аферистов и сохранить деньги в поездке?
17 июля 2022
«Здесь правят деньги» Бали был пределом мечтаний для российских туристов, но его сгубили деньги. Как остров «скатился»?
«Здесь правят деньги»Бали был пределом мечтаний для российских туристов, но его сгубили деньги. Как остров «скатился»?
27 ноября 2023

По данным издания, через некоторое время после того, как путешественница сделала перевод, неизвестный мужчина по имени Сергей написал ей, что Евгения попала в аварию. После этого аккаунты участников мошеннической схемы были заблокированы, а переписки — удалены.

Бизнес-виза на Бали дает право находиться на острове до 180 дней, в отличие от обычной визы, которая выдается на 30 дней.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали обманывать россиян на Бали, предлагая им оформить медицинскую страховку на выгодных условиях. Получив денежный перевод, мошенники перестают выходить на связь.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пакистан ударил по Ирану. Как ядерная держава Ближнего Востока ответила на обстрелы своей территории?

      Сотрудницу Комитета солдатских матерей уличили в перепродажах тепловизоров

      Ученый рассказал о сопоставимых с энергией ядерного заряда взрывах в Арктике

      В России подорожал один тип жилья

      Лавров обвинил Джонсона в срыве переговоров с Украиной

      Западные и российские беспилотники сравнили

      Изъятие марихуаны с незаконной плантации в российской деревне попало на видео

      Лавров предрек Украине судьбу Афганистана

      Россиян предупредили о риске роста цен на чай и кофе

      Лавров высказался о перспективах стратегического взаимодействия с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше