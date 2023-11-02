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12:15, 2 ноября 2023Путешествия

Россиян предупредили о популярной схеме обмана туристов на Бали

TourDom.ru: мошенники стали обманывать россиян на Бали при покупке медстраховок

Фото: Deurbon Chow / Reuters

Злоумышленники стали обманывать россиян на Бали, предлагая им оформить медицинскую страховку на выгодных условиях. О популярной схеме мошенничества предупредил TourDom.ru.

Своей историей с порталом поделился один обманутый путешественник. В социальных сетях он обратился за советом к другим пользователям, у которых был опыт покупки медстраховки задним числом. Как пишет источник, такие ситуации в поездках нередки: туристы не оформляют полис заранее, а потом у них возникает необходимость посетить врача.

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На просьбу россиянина откликнулась девушка. Она заверила, что у нее получилось оформить нужные ей документы по низкой цене и прислала якобы проверенный контакт. Там туристу пообещали сделать страховку со скидкой, оплату услуг предложили перевести на российскую карту или криптокошелек.

Получив перевод, мошенники перестали выходить на связь. Посоветовавшая их девушка также оказалась недоступна. В итоге турист остался без медицинского полиса и лишился денег.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать туристов в Таиланде во время обмена валюты. Они предлагают путешественнику встретиться с курьером, который снимет в банкомате тайские баты в обмен на перевод денег на российскую карту.

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      Мария Борисова
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