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11:09, 23 октября 2023Путешествия

Раскрыта новая схема мошенничества в популярной у россиян стране Азии

Мошенники начали обманывать туристов в Таиланде во время обмена валюты

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Злоумышленники начали обманывать туристов в Таиланде во время обмена валюты, используя схему «треугольник». Новый вид мошенничества в этой популярной у россиян стране Азии раскрыт в Telegram-канале «Крыша ТурДома».

По данным источника, мошенники, рекламирующие свои услуги в Telegram-каналах, предлагают туристам встретиться с курьером, который снимет в банкомате тайские баты и передаст их клиентам. Для этого нужно в его присутствии сначала перевести рубли со своей российской карты на другую карту российского банка по заранее оговоренному курсу.

Отмечается, что проблема у туристов возникает сразу же после того, как сделан перевод. Курьер не может снять наличные баты, поскольку заказчик сообщает ему неверный код для ввода в банкомат.

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«В дураках оказываются оба — и турист, и незадачливый курьер, взявшийся подработать за посредническое вознаграждение», — говорится в сообщении издания.

В итоге деньги уходят на счет аферистов, и туристы не знают, на кого жаловаться в полицию, поскольку курьер является в этой схеме лишь посредником, предупредили в Telegram-канале «Крыша ТурДома»

Ранее австралийская путешественница предупредила туристов, отправляющихся на Бали, о новой схеме мошенничества при обмене валюты. Женщина пришла обменять наличные на местную валюту в магазине. Все прошло хорошо, однако в машине туристка обнаружила, что лишилась крупной суммы.

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      Марина Черняк
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