Раскрыта страшная правда о дешевых волосах для наращивания

Основательница клиники UK Hair Consultants британский трихолог Ева Праудман раскрыла страшную правду о дешевых волосах для наращивания. Ее комментарии публикует The Sun.

По словам эксперта, качество подобного материала может оказаться на низком уровне. Например, исследовав партию предназначенных для указанной процедуры прядей под микроскопом, специалистка обнаружила на них вшей и гнид.

Кроме того, волосы могут быть загрязнены жирами, пылью и отмершими клетками кожи. Зачастую у них повреждена кутикула, а концы и корни в одном пучке перепутаны местами, добавила специалистка.

Также трихолог заявила, что данную продукцию могут изготавливать из прядей, в том числе найденных в мусорных баках. «Производители будут выметать волосы в парикмахерских, снимать их со щеток и покупать везде, где только смогут», — отметила Праудман.

В сентябре 2023 года старший консультант по дерматологии Медицинского института в Нью-Дели Виджай Сингхал назвал вредоносные последствия наращивания волос. Так, постоянное натяжение, неправильная установка капсул и неподходящий уход могут спровоцировать ломкость волос и облысение. Кроме того, перечисленные факторы вызывают раздражение кожи головы и различные инфекции.