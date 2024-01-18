Среда обитания
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14:44, 18 января 2024Среда обитания

Россияне пережили рекордно опасный год

Метеоролог Вильфанд: 2023 год был рекордным по числу опасных явлений

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

2023 год для России оказался одним из лидирующих по количеству опасных погодных явлений — всего их было более 1,19 тысячи. О том, что в стране пережили рекордно опасный год, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит агентство ТАСС.

По словам метеоролога, опасных явлений в 2023 году было на 22 процента больше, чем в 2022-м. «Для территории нашей страны количество опасных явлений было очень большим, год по количеству опасных явлений занимает второе место после 2021 года», — отметил Вильфанд. Кроме того, декабрь 2023-го стал исключительным по количеству опасных явлений — всего их зафиксировали 73. «Такого еще не было. Декабрь был очень мрачным месяцем, продолжительность солнечного сияния составляла всего четыре процента от возможного», — подчеркнул специалист.

Эксперт рассказал, что в 2023-м на страну обрушивались сильнейшие ветры, шквалы и обильные осадки, мешавшие жизнедеятельности регионов. Помимо этого, рекордная жара с температурами выше 40 градусов многократно наблюдалась в Астраханской и Волгоградской областях, а также Краснодарском крае. Приморский край, напротив, страдал из-за сильных осадков.

Ранее в январе стало известно, что разрушительные грозы и землетрясения в 2023 году нанесли человечеству ущерб примерно в 250 миллиардов долларов.

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      Полина Кислицына
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