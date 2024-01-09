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14:13, 9 января 2024Среда обитания

Подсчитан ущерб человечеству от рекордной непогоды

Munich Re: ущерб человечеству от гроз и землетрясений достиг 250 млрд долларов
СюжетЗасуха в Европе:

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Разрушительные грозы и землетрясения в 2023 году обошлись человечеству примерно в 250 миллиардов долларов. Ущерб от рекордной непогоды подсчитали аналитики крупнейшей в мире перестраховочной компании Munich Re в своем докладе.

Специалисты отметили, что для США и Европы потери от стихийных бедствий оказались беспрецедентными. Обычно грозы и ураганы считают вторичными опасностями, но, по прогнозам аналитиков, в ближайшие годы они будут случаться чаще и приносить все большие убытки.

Главный специалист по климату и геологии Munich Re Эрнст Раух отметил, что ранее главными причинами экономических потерь были мегакатастрофы — в прошлом году таких не наблюдалось. Однако было много локальных разрушительных явлений.

«Если мы как общество не будем уделять больше внимания теме устойчивости, то потери, особенно от погодных явлений, скорее всего, возрастут в будущем. Это будет становиться все более серьезной не только экономической, но и социальной проблемой», — заявил ученый.

Ранее ученые из Веллингтонского университета в Новой Зеландии подсчитали, что глобальный ущерб от экстремальной погоды достигает 16 миллионов долларов в час последние 20 лет. Наиболее значительный по стоимости ущерб был нанесен в 2003 году, когда на Европу обрушилась аномальная жара, а также в 2010-м, когда в Сомали наблюдалась засуха, а в России — волны тепла/

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      Нина Ташевская
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