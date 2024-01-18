Россияне решили нырнуть в реку в сорокаградусный мороз

Жители Якутии приняли участие в крещенских купаниях при температуре в минус 40

Жители Якутии приняли участие в крещенских купаниях в проруби не реке Лене при температуре ниже минус 40. Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

Судя по опубликованному видео, для желающих нырнуть в прорубь был организован специальный теплый павильон, который позволил россиянам поучаствовать в традиционном крещенском ритуале, несмотря на сорокаградусный мороз.

Также в купаниях принял участие и глава региона Айсен Николаев. «Пусть святая вода смоет все, что нас тяготит, наполнит душу миром и счастьем! Желаю всем благополучия, гармонии и исполнения всех самых заветных желаний!» — написал он в блоге.

Крещение Господне — один из главных церковных праздников, который входит в число двунадесятых, то есть 12 важнейших. Этот день посвящен событию из жизни Иисуса Христа: его крещению Иоанном Предтечей. Крещение — непереходящий праздник, он имеет фиксированную дату, которая не меняется.