Россиянин напал с острием разбитой бутылки на друга и попал под суд

В Петербурге будут судить мужчину, пытавшегося зарезать друга разбитой бутылкой

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело 39-летнего жителя, пытавшегося расправиться c приятелем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным ведомства, 14 ноября 2023 года пьяный мужчина в квартире дома на улице Победы в Ломоносове поссорился с другом, взял острие разбитой стеклянной бутылки и ударил им потерпевшего по телу. Очевидцы спасли мужчину, вызвав скорую помощь.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье о покушении.

Ранее стало известно, что в Московской области задержали 36-летнего гражданина Кубы, пытавшегося расправиться со своим земляком.