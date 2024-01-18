Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:30, 18 января 2024Силовые структуры

В Подмосковье задержали кубинца за нападение с ножом на земляка из-за долга

В Подмосковье кубинец попытался зарезать должника-земляка

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Московской области задержали 36-летнего гражданина Кубы, пытавшегося расправится со своим земляком. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным ведомства, 16 января около подъезда дома в деревне Щемилово Богородского городского округа иностранец поссорился со знакомым из-за долговых обязательств. Тогда подозреваемый достал нож и несколько раз ударил должника в туловище. Потерпевший начал сопротивляться и смог спастись. Сейчас он на стационарном лечении.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении. С нападавшим работают следователи и криминалисты.

Ранее в Ставрополе мужчина и его невеста изрезали друг друга во время пьяной ссоры.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пакистан ударил по Ирану. Как ядерная держава Ближнего Востока ответила на обстрелы своей территории?

      15-летняя исчезла по дороге в школу в российском городе

      В России назвали опасное последствие ужесточения выдачи кредитов

      Сотрудницу Комитета солдатских матерей уличили в перепродажах тепловизоров

      Ученый рассказал о сопоставимых с энергией ядерного заряда взрывах в Арктике

      В России подорожал один тип жилья

      Лавров обвинил Джонсона в срыве переговоров с Украиной

      Западные и российские беспилотники сравнили

      Изъятие марихуаны с незаконной плантации в российской деревне попало на видео

      Лавров предрек Украине судьбу Афганистана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше