В Подмосковье задержали кубинца за нападение с ножом на земляка из-за долга

В Подмосковье кубинец попытался зарезать должника-земляка

В Московской области задержали 36-летнего гражданина Кубы, пытавшегося расправится со своим земляком. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным ведомства, 16 января около подъезда дома в деревне Щемилово Богородского городского округа иностранец поссорился со знакомым из-за долговых обязательств. Тогда подозреваемый достал нож и несколько раз ударил должника в туловище. Потерпевший начал сопротивляться и смог спастись. Сейчас он на стационарном лечении.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении. С нападавшим работают следователи и криминалисты.

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