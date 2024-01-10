Россиянин и его невеста зарезали друг друга во время пьяной ссоры

В Ставрополе мужчина с невестой зарезали друг друга во время пьяной ссоры

В Ставрополе мужчина и его невеста зарезали друг друга во время пьяной ссоры. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия случилась вечером 9 января на территории СНТ «Аграрник». Пара поссорилась во время пьянки. В результате оба схватили ножи и нанесли друг другу несовместимые с жизнью ножевые ранения. Их попыталась разнять пожилая родственница, которая получила ранение брюшной полости и попала в больницу.

В настоящее время полиция проводит проверку.

Ранее на улице в Уфе 38-летний мужчина с ножом набросился на троих прохожих и порезал их.