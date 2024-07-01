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18:06, 1 июля 2024Силовые структуры

Ударивший ножом соотечественника из-за долга кубинец пойдет под суд

В Подмосковье будут судить кубинца, напавшего с ножом на соотечественника
Начало событий в новости В Подмосковье задержали кубинца за нападение с ножом на земляка из-за долга

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Подмосковье пойдет под суд 36-летний гражданин Кубы, который зимой 2024 года напал с ножом на соотечественника из-за долга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя подмосковного главка Следственного комитета (СК) России Ольгу Врадий.

По ее словам, расследование уголовного дела в отношении нападавшего завершено. Иностранец обвиняется по статьям о покушении на преступление и об убийстве. Все материалы переданы в суд.

О задержании злоумышленника сообщалось 18 января. По данным следствия, 16 января около подъезда дома в деревне Щемилово Богородского городского округа иностранец поссорился со знакомым из-за долговых обязательств. Тогда подозреваемый достал нож и несколько раз ударил должника в туловище. Потерпевший начал сопротивляться и смог спастись.

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      Анна Габай
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