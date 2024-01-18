Россиянин описал жителей Монголии фразой «упорно не хотят жить в цивилизации»

Российский путешественник побывал в Монголии и удивился количеству юрт в городах. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Монголы упорно не хотят жить в комфорте и цивилизации», — такой фразой описал он современных жителей страны. Автор публикации отметил, что сейчас местные часто селятся в юртах, даже если ведут оседлый образ жизни.

Россиянин обратил внимание, что многие монголы ставят традиционные жилища кочевников на участках, где есть комфортабельные постройки. «В дом они ходят мыться, провести какое-то время перед телевизором, бывает, приготовить пищу, — пояснил блогер. — А остальное время предпочитают проводить в юрте».

По словам блогера, некоторые горожане так любят странствия, что летом отправляются в степи, ставят там юрты и живут, «как на даче во время отпуска».

Ранее этот же тревел-блогер удивился привычкам богатых монголов. Он заметил, что возле юрт обеспеченных местных жителей обязательно должен быть припаркован Lexus — единственная люксовая машина, на которой можно передвигаться по этой стране.