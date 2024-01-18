Россиянин с ножом напал на силовика во время проверки документов

В Смоленской области следователи завели дело против напавшего на полицию мужчины

В Смоленской области следователи завели уголовное дело в отношении местного жителя, который с ножом напал на сотрудника полиции во время проверки документов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Он находится под стражей.

По версии следствия, 16 января обвиняемый ехал на своем автомобиле по трассе «М-1», в этот момент его решили остановить сотрудники полиции для проверки документов. Тогда фигурант достал нож и ранил шею старшего инспектора.

12 января 57-летний житель Рязанской области проник в дом бывшей сожительницы и напал на нее с ножом. Позднее он нанес ранения ее знакомому, а также одному из полицейских, которые прибыли на помощь пострадавшим.