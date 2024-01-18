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14:42, 18 января 2024Россия

Россиянин в камуфляже пожаловался на запрет входа в два московских караоке

Два московских караоке-бара обвинили в отказе пускать мужчину в камуфляже
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россиянин обвинил два московских караоке-бара в отказе пускать его внутрь в камуфляже, на случившееся мужчина пожаловался в социальных сетях. Об этом сообщает портал «360».

По словам россиянина, в одном из заведений ему сообщили, что не могут разрешить ему посещение караоке, так как правила бара предполагают дресс-код, исключающий спортивную или камуфляжную одежду.

Позже и второе заведение отказало мужчине в посещении. Является ли россиянин, у которого не получилось попасть в бары, участником специальной военной операции (СВО), не уточняется.

Ранее стало известно, что отель в Ростовской области закрылся после того, как туда отказались заселять бойцов СВО. В отель, расположенный в притаможенной зоне города Миллерово, не пустили трех бойцов, у которых закончился отпуск, — они должны были провести там одну ночь.

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      Марк Леонов
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