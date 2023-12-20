В России закрыли отель после отказа заселить военных. Они хотели переночевать перед возвращением в зону СВО

В Ростовской области после отказа заселять военных СВО закрылся отель «Добрыня»

Отель «Добрыня» в Ростовской области закрылся после того, как туда отказались заселять бойцов специальной военной операции (СВО). В отель, расположенный в притаможенной зоне города Миллерово, не пустили трех бойцов, у которых закончился отпуск, — они должны были провести там одну ночь.

Администратор гостиницы, узнав, что клиенты являются бойцами СВО, якобы заявила, что военных они не обслуживают. После этой истории упоминание отеля пропало из всех агрегаторов, на звонки в отеле никто не отвечает.

Отель объяснил, что старается не заселять военных

Как рассказала организатор перевозок Анастасия, ее водитель встретил в аэропорту троих бойцов, у которых закончился отпуск. В притаможенной зоне города Миллерово для них забронировали номер, чтобы переночевать в дороге, однако подъехавших к отелю в 12 часов ночи россиян не пустили на его территорию. Владелица «Добрыни» пояснила, что отменяет бронь номера, если узнает, что она оформлена военными.

Люди не хотят потом заезжать с детьми в этот день. Боятся, не хотят, едут тогда дальше. И получается, что у нас тогда только военные. Плюс военные плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют владелица отеля «Добрыня»

Анастасия заявила, что военные были «абсолютно трезвые, абсолютно чистые». Они лишь искали место, где можно переночевать. Отмечается, что трехместный номер в отеле был забронирован заранее. Судя по перепискам, которые Анастасия предоставила изданию Don Mash, работники отеля извинились за неудобства и сразу же оформили возврат денег за бронь.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Позже глава администрации района Олег Коваленко объяснил, что военнослужащих не заселили в отель из-за отсутствия подходящей комнаты. Он утверждает, что номер гостиницы был забронирован женщиной, вместо нее же прибыли трое мужчин. В телефонном разговоре женщина пояснила, что мужчины подъехали по ее заявке, но сама она не приедет.

«В заселении было отказано. Оплата была возвращена», — уточнил Коваленко.

Бойцам СВО не в первый раз отказывают в услугах в России

Ранее в Екатеринбурге приехавшего на лечение участника СВО не пустили в ночной клуб. По словам мужчины, его не впустили в клуб «тупо из-за ранения» — именно на него указал охранник, мотивируя отказ. При этом военнослужащий отметил, что не собирался танцевать, чему могло бы помешать полученное им в зоне боевых действий ранение.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Менеджер заведения пояснил журналистам, что охранник отказался впускать посетителя в клуб из-за агрессивного поведения. Еще одной причиной стала военная форма, в которую тот был одет. «Ни в один клуб в Екатеринбурге в форме не пустят», — уточнил собеседник. При этом травма не могла стать причиной недопуска в клуб, подчеркнул менеджер.

До этого в Крыму участника спецоперации не впустили в кафе в День России. Военнослужащий пояснил, что поводом для этого стал торчавший из-под его одежды нож. Мужчина признался, что не ожидал такого отношения к участникам СВО именно в Крыму.