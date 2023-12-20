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08:16, 20 декабря 2023Россия

Отель в Ростовской области закрыли после отказа заселить бойцов СВО

Отель «Добрыня» в Ростовской области закрылся после отказа заселить бойцов СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Отель «Добрыня» в Ростовской области закрылся после того, как туда отказались заселять бойцов спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Упоминание отеля пропало из всех агрегаторов, на звонки в отеле никто не отвечает, сообщил канал.

О том, что отель «Добрыня», расположенный в притаможенной зоне города Миллерово, отказался заселять бойцов СВО, стало известно 18 декабря. В отель не пустили трех бойцов, у которых закончился отпуск — они должны были провести там одну ночь. Администратор, узнав, что клиенты являются бойцами СВО, якобы заявила, что военных они не обслуживают, а бронь номера отменяют, если узнают, что она предназначена для военных. По ее словам, они иногда «плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют».

Впоследствии власти объяснили, что военнослужащих не заселили в отель из-за отсутствия подходящей комнаты. По словам главы администрации Олега Коваленко, номер гостиницы был забронирован женщиной, вместо нее прибыли трое мужчин. В телефонном разговоре женщина пояснила, что мужчины подъехали по ее заявке, но сама она не приедет.

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      Анастасия Шейкина
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