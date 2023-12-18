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22:04, 18 декабря 2023Россия

Власти Ростовской области объяснили отказ заселить бойцов СВО в отель

Коваленко: бойцов СВО не заселили в ростовский отель из-за отсутствия номера
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Unsplash

Трех военнослужащих, возвращавшихся из отпуска в зону проведения специальной военной операции (СВО) не заселили в один из отелей Миллеровского района Ростовской области из-за отсутствия подходящей комнаты. Это объяснил глава администрации района Олег Коваленко в своем Telegram-канале.

Он утверждает, что номер гостиницы был забронирован женщиной, вместо нее прибыли трое мужчин. В телефонном разговоре женщина пояснила, что мужчины подъехали по ее заявке, но сама она не приедет.

«В заселении было отказано. Оплата была возвращена», — уточнил Коваленко.

О том, что отель «Добрыня», расположенный в притаможенной зоне города Миллерово, отказался заселять бойцов СВО, стало известно ранее 18 декабря. По словам организатора перевозок, узнав, что номер забронирован для военнослужащих, администратор отказал им в размещении.

Владелица отеля заявила журналистам, что в отель стараются не заселять военных, так как постояльцы с детьми якобы отказываются от брони из-за них. Кроме того, она заявила, что военнослужащие шумят и мусорят.

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      Марина Совина
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